Start cup Vda, vince progetto Qtool

Il progetto 'Qtool' ha vinto il premio speciale Valle d'Aosta nell'ambito della 14/a Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, competizione per progetti e idee promossa dagli Atenei del territorio valdostano e piemontese e gestita dai rispettivi incubatori. Qtool propone tecniche di fabbricazione additive, comunemente conosciute come stampa 3d, per ridurre - durante il processo di produzione di pezzi - i tempi di raffreddamento fino al 75%, le distorsioni fino al 40% e il costo di produzione fino al 60%.

Primo posto assoluto a 'SynDiag', startup che ha realizzato la piattaforma con l'obiettivo di supportare i medici nell'identificazione precoce di tumori ovarici; secondo a 'NoToVir', che mette a punto nuove e innovative molecole brevettate ad attività antivirale e Analitica Italia, che valorizza i prodotti agroalimentari Made in Italy attraverso metodologie di analisi chimica innovative e performanti.

La competizione ha come obiettivo "il sostegno della nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza e promuovere lo sviluppo economico del territorio" attraverso "un percorso completo di sostegno, dallo stimolo dell'attitudine e della capacità imprenditoriale dei ricercatori all'accompagnamento volto a trasformare un'idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla nascita dell'impresa e alle sue prime fasi di attività".

"E' basilare investire in startup ad alto contenuto di conoscenza - ha commentato l'assessore regionale Stefano Aggravi - per rilanciare lo sviluppo economico del territorio, per attrarre nuovi investitori e soprattutto per creare nuovi posti di lavoro. Fondamentale sono inoltre il rapporto e il confronto con gli Incubatori locali che ci permettono di accogliere e dare opportunità a idee innovative e a progetti di sviluppo".