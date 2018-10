Imprese, in crescita numero di aziende

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - Da giugno a settembre sono state 150 le nuove imprese nate in Valle d'Aosta, contro le 180 del secondo trimestre 2018, mentre le cessazioni non d'ufficio sono invece state 100. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni si attesta quindi sul valore di +50 imprese. Lo comunica la Camera di commercio della Valle d'Aosta. Si conferma di segno positivo il tasso di crescita, che si attesta allo 0,40%, valore più alto in Italia e il migliore rispetto alla media nazionale (0,20%) e superiore anche a quanto registrato nel Nord-Ovest (0,16%).

Crescere di più è il comparto turistico (1%). In leggero calo invece il commercio (-0,5%). "Si confermano i segnali di ripresa che avevamo potuto riscontrare nel trimestre precedente - spiega il Presidente della Chambre Nicola Rosset - ora è necessario cercare di consolidare queste cifre puntando alla crescita delle nostre imprese". "In questo senso - aggiunge - ritengo particolarmente importante proseguire nel lavoro avviato sia nell'ambito della digitalizzazione sia per quanto concerne l'internazionalizzazione". (ANSA).