Resta positiva fiducia aziende Vda

La fiducia tra le aziende valdostane rimane positiva e in crescita rispetto alle aspettative del terzo trimestre che erano al ribasso. E' quanto rivelano i risultati dell'indagine previsionale del quarto trimestre 2018 di Confindustria Valle d'Aosta.

"Tutte le voci analizzate (ordini, export, investimenti e occupazione) - si legge in una nota - sono in territorio positivo. A segnalare un tasso di crescita meno incisivo è solo la produzione. Positivi gli ordini fino a fine anno. Più debole l'export, sebbene in aumento, che resta ancora in territorio negativo. Le indicazioni più favorevoli provengono dai servizi".

La percentuale di aziende che riesce a garantire lavori a medio e lungo termine si mantiene costante dal primo trimestre del 2017 (media del 75%). Inoltre, il 59% delle aziende intervistate prevede di fare investimenti per sostituzioni o ampliamenti e il 70% circa degli intervistati prevede di mantenere costante l'occupazione, mentre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni rimane marginale.

"Le aspettative degli imprenditori industriali restano moderatamente positive - dichiara Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta - ma l'incertezza legata alla politica commerciale americana, a cui si aggiunge la contrapposizione dell'Italia con l'Unione Europea sulla manovra economica e il ribasso del rating spingono a moderare i toni ottimistici. Il nostro paese mostra, però, importanti punti di forza con alcuni settori altamente competitivi e sarà in grado di superare le criticità con una politica economica lungimirante che punti su investimenti, meno tasse, più lavoro e la semplificazione".