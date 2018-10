Brusoni verso presidenza Casinò Vallée

Ingegnere civile di formazione, professore associato della Sda Bocconi di Milano di Practice di Government, Health and Not for Profit e presidente dell'Agenzia regionale centrale acquisti della Lombardia: questo il profilo di Manuela Brusoni, componente del nuovo consiglio di amministrazione della Saint-Vicent Resort&Casinò e indicata dalla Regione Valle d'Aosta come futura presidente dell'organismo di amministrazione. Ne fanno parte anche Sara Puglia Mueller, commercialista milanese con esperienze di consulente di diversi tribunali, di revisione contabile e di consulenza finanziaria e il commercialista Maurizio Scazzina che ha svolto numerosi incarichi anche in società di gaming ed è stato presidente del collegio sindacale di Ilva. La nomina è avvenuta nella serata di martedì, contestualmente alla revoca a Giulio Di Matteo dell'incarico di amministratore unico della società che gestisce la casa da gioco e l'annesso Grand Hotel Billia. "La scelta di professionisti esterni, al di là delle competenze, - ha spiegato l'assessore regionale alle finanze Stefano Aggravi (Lega) - è volta da un lato a cercare di mantenere una terzietà e, lo dico senza polemica come indirizzo pro futuro, favorire un risanamente in cui questa terzietà favorisca il fatto che la politica stia fuori dall'operazione di risanamento e soprattutto da un'azienda che necessita sì di attenzione ma da oggi in avanti di maggior silenzio e riguardo vista la propria situazione e visto tutto il percorso mediatico che c'è stato nelle ultime settimane".