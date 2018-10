Indagine Chambre per Laboratorio Fal Lab

(ANSA) - AOSTA, 3 OTT - Una indagine esplorativa per la realizzazione e la gestione di un Laboratorio Fab Lab sulla manifattura digitale: l'iniziativa è della Chambre Valdotaine nell'ambito dell'attività del Punto Impresa Digitale.

L'obiettivo è mettere a disposizione delle imprese una struttura in grado di guidarle e supportarle in un percorso di avvicinamento alle tecnologie 4.0.

"Il progetto risulta particolarmente strategico - si legge in una nota - proprio in relazione alle piccole dimensioni e all'ancora scarsa conoscenza nelle imprese del territorio della manifattura digitale che potrebbe costituire una importante occasione di crescita per il comparto imprenditoriale valdostano". In sostanza l'iniziativa "vuole dare vita ad un vero e proprio punto di riferimento tecnologico per il territorio per la definizione ed il testaggio di progetti innovativi attraverso un dialogo con le imprese ed il mondo delle professioni, uno strumento per diffondere la conoscenza delle potenzialità delle tecnologie di produzione digitale ad un pubblico più vasto possibile, offrendo la possibilità di sperimentarle dal vivo in una struttura accessibile in orari e modalità concordabili con i potenziali interessati".

Per il presidente della Chambre, Nicola Rosset, "il progetto Punto impresa Digitale cerca così di affiancare alle attività formative ed informative in materia di digitalizzazione uno strumento concreto da mettere a disposizione delle imprese con lo scopo di permettere loro di sperimentare liberamente nuove modalità produttive". (ANSA).