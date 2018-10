Incoletti presidente Piccola industria

Edy Incoletti è stato eletto all'unanimità - il 24 settembre scorso - presidente del comitato Piccola industria di Confindustria. Titolare di una società di consulenza strategica e di sviluppo software, rimarrà in carica fino al 2022. Lo affianco Corrado Cometto, Rossella Noussan ed Elena Vittaz.

"Già dalle prossime settimane - spiega Incoletti - incontreremo i nostri associati per discutere delle loro necessità e farci tramite delle loro richieste nei confronti della presidenza dell'associazione e verso l'amministrazione regionale. Durante questi incontri presenteremo, inoltre, la nostra idea di associazionismo. Un'idea che punterà a stimolare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i nostri imprenditori per farli crescere a livello personale, stimolare le collaborazioni interaziendali e fornire nuovi servizi che solo grazie ad una rete di estensione nazionale, quale quella offerta da Confindustria, siamo in grado di erogare".