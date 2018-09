Aggravi,al lavoro per zona franca urbana

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - La Giunta regionale della Valle d'Aosta è al lavoro per la creazione di una zona franca urbana.

Lo ha annunciato oggi l'assessore al bilancio, finanze e attività produttive, Stefano Aggravi, intervenendo alla presentazione della Semaine de l'emploi. "Quello della zone franche urbane è un progetto nel quale credo molto", ha spiegato. "Vi è un tentativo all'interno anche dell'interlocuzione con lo Stato - ha aggiunto - di cercare la possibilità di attuarlo, al di là dei bandi e al di là delle problematiche che sono sorte in passato per poter consentire sempre di più di attirare e mantenere in loco quei lavoratori maggiormente professionalizzati". L'iniziativa si inserirebbe, secondo quanto ha spiegato Aggravi, nell'ambito di una serie di misure per "dare alle imprese delle condizioni di svilupparsi e quindi di assumere, colpendo il peso del costo del lavoro e dei costi in generale della tassazione". (ANSA).