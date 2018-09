Startup e innovazione, incontro a Psm

Scatta a settembre il nuovo ciclo di eventi "Percorsi di Innovazione" promosso dalle Pépinières d'entreprises: il primo appuntamento, in calendario il 18 settembre, si intitola "Start-up e Open Innovation-Nuovi paradigmi per la Ricerca & Sviluppo" e si svolgerà alle 18,30 nella sede di Pont-Saint-Martin delle Pépinières (via Carlo Viola 78).

"Si tratta di un appuntamento specificatamente dedicato a chiunque sia interessato a comprendere meglio le dinamiche di trasformazione in atto e il potenziale innovativo che può sprigionarsi dalla collaborazione tra imprese consolidate e startup in un ambito strategico come la Ricerca & Sviluppo" si legge nella presentazione. "Attraverso il confronto con testimoni autorevoli e supportati dai professionisti che accompagnano le startup nei loro percorsi di incubazione presso le Pépinières - prosegue la nota - i partecipanti approfondiranno percorsi e modalità possibili di dialogo e integrazione tra i due mondi". Coordinato da Davide Zucchetti, Business Service Specialist delle Pépinières d'entreprises della Valle d'Aosta, l'incontro vedrà la partecipazione di Gabriele Appendino, founder e managing partner di Iotguido. L'evento è gratuito previa conferma di partecipazione.