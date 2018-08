Certan,lavoro contro violenza genere

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - "Per le donne che subiscono violenza l'inserimento in un contesto lavorativo è elemento utile a superare la propria condizione. Il lavoro è inoltre uno dei rimedi più efficaci per affievolire le differenze di genere, poiché contribuisce alla crescita del ruolo della donna nel contesto sociale". Lo ha detto l'assessora regionale alla sanità, salute e politiche sociali, Chantal Certan, intervenendo al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

Durante l'incontro, si è parlato anche della prossima programmazione delle attività sulle Politiche di genere, in vista del Piano regionale triennale degli interventi contro le molestie e le violenze di genere.

"Un piano - ha spiegato Certan - per il quale è necessario il contributo e la sinergia non soltanto dei soggetti che compongono il Forum regionale, ma anche dei tanti attori che, sul territorio valdostano, sono impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, poiché, come ci ha ben rappresentato la nostra ospite Antonella Chiusole, una società matura non nasconde la violenza, ma la fa emergere e la affronta con umiltà".

Al'incontro ha partecipato anche la presidente della Regione Nicoletta Spelgatti secondo cui "è indispensabile implementare Politiche attive, sintesi di interventi a favore del lavoro e di azioni di 'genere', per dare maggiore tutela alle donne, che in questo modo possono trovare il coraggio di denunciare i maltrattamenti". L'assessore alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi, ha poi evidenziato "la necessità di avviare azioni pubbliche, da attivare con la compartecipazione dei privati, per dare supporto e per creare misure di aiuto concrete a chi subisce, attraverso nuove Politiche del lavoro che tengano conto di dare rifugio e sostentamento alle donne vittime di violenza, portando anche un'attenzione particolare nei vari ambiti lavorativi al rispetto di genere".(ANSA).