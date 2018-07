Chambre, torna a crescere numero imprese

(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - Torna ad aumentare il numero di imprese registrate in Valle d'Aosta: al 30 giugno sono 12 mila 414 (+0,4% rispetto al trimestre precedente). Lo rende noto la Chambre valdotaine. Nel secondo trimestre il saldo tra iscrizioni (180) e cessazioni (114) è pari a 66, con un un tasso di crescita dello 0,53% (nei tre mesi precedenti era stato in calo dello 0,64%, con un saldo di -80). Il valore, fa sapere la Chambre, è "in linea con la media nazionale (0,52%) e superiore a quanto registrato nel nord-ovest e nel nord-est del Paese (0,43%)". Nel secondo trimestre del 2017 l'aumento era stato dello 0,74% (+93 imprese).

Crescono le costruzioni e l'industria (+0,8% rispetto al primo trimestre), i servizi alle imprese (+0,6%) e l'agricoltura (+0,3%). Il numero delle imprese artigiane (3.638) è cresciuto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. A fare da traino è il settore dell'edilizia, che rappresenta circa il 50% delle imprese, e che registra una aumento dello 0,9% (+16 imprese) rispetto al I trimestre.

Sostanzialmente stabili risultano i settori del commercio e del turismo. Dal punto di vista delle forme giuridiche i dati confermano una crescita generalizzata per tutte le tipologie di imprese. (ANSA).