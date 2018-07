Vda Structure, al via piano alienazioni

(ANSA) - AOSTA, 17 LUG - Vallée d'Aoste structure ha pubblicato un bando nell'ambito del piano di alienazioni e valorizzazioni scattato su indicazione del Consiglio Valle (l.r.

22/17). Riguarda due terreni dell'Espace Aosta (zona D2) in via Lavoratori vittime du col du Mont (base d'asta 801 mila 539 euro); due unità produttive in via Nazionale ad Arnad (574 mila 600 euro), i fabbricati Machaby (ex Coq) e Echallod (ex Tecnomec); un'unità produttiva con villetta (ex Beta Meccanica) a Donnas (547 mila 700 euro). Le offerte dovranno pervenire entro le 16 del 17 settembre; il giorno seguente, alle 15, il pubblico incanto con offerte segrete in aumento. "L'indirizzo di questo nuovo governo - ha detto l'assessore alle Finanze, Stefano Aggravi - è di portare al massimo della valorizzazione il patrimonio sia di Vallée d'Aoste structure ma anche di quello che ancora la Regione ha in pancia, sicuramente creando delle occasioni di attrattiva per aziende esterne e di potenziamento di quelle che già sono presenti sul nostro tessuto economico".

Sono inoltre proposti in locazione un immobile a Cogne (fabbricato ex caseificio) e un bar ristorante a Morgex (fabbricato Cave Mont Blanc).(ANSA).