Investor day alla Pepinière di Aosta

Un momento ufficiale in cui le start-up che hanno preso parte ai programmi di incubazione e accelerazione si presenteranno a un pubblico di selezionati investitori: è l'Investor Day promosso dalle Pépinières d'entreprises, che si svolgerà il 16 luglio, alle 10, nella sede di via Lavoratori-Vittime del Col du Mont 24. "Il format - si legge in una nota - prevede la presentazione di un 'pitch' da parte delle start-up partecipanti, che sarà seguita da una sessione di domande di approfondimento. All'evento parteciperanno anche i principali stakeholder del sistema dell'innovazione della Valle d'Aosta".

Il programma: alle 10 saluti delle autorità, alle 10.15 intervento su "Il ruolo degli incubatori di impresa nel sistema dell'innovazione locale" a cura della Fondazione Giacomo Brodolini e Lattanzio Advisory, alle 10.30 presentazione dei pitch a cura delle start-up e Q&A, alle 12 Network lunch riservato agli investitori ed alle startup.