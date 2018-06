Laboratori su nuove tecnologie digitali

"Machine Learning Study Jam: una opportunità per entrare in contatto con le nuove tecnologie digitali": così le Pépinières d'entreprises della Valle d'Aosta presentano i due incontri promossi ad Aosta e Pont-Saint-Martin "nell'ottica di incentivare iniziative che favoriscano la familiarizzazione con le tematiche dell'innovazione e delle nuove tecnologie digitali".

Si tratta di laboratori coordinati da un gruppo di lavoro su uno specifico argomento, che costituiscono "un'ottima opportunità per conoscersi all'interno di una community ed imparare qualcosa di nuovo insieme". Il laboratorio è diviso in due giornate: il 19 giugno dalle 18.30 alle 20.30 nella Pépinière di Pont Saint Martin e il 27 giugno dalle 18.30 alle 20.30 nella Pépinière di Aosta.

"In questo laboratorio - è spiegato in una nota - verrà introdotto il concetto di Machine Learning, attraverso il "Machine Learning Crash Course", ovvero un corso introduttivo che parte dalle basi, fino ad arrivare ad allenare semplici reti neurali attraverso la libreria Tensor Flow. Questo Study Jam è quindi una grossa opportunità per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell'Intelligenza Artificiale, ed in particolare al Machine Learning". La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria.