Al via primi 10 progetti Italia-Svizzera

Via libera ai primi 10 progetti riguardanti la programmazione 2014-2020 del Programma di cooperazione Italia svizzera. Lo rende noto la presidenza della Regione, dopo l'approvazione dell'autorità di gestione. Tra i progetti che prevedono attività sul territorio valdostano, saranno finanziati Eat Biodiversity, che vedrà il capofila Arev impegnato a promuovere le caratteristiche nutritive della carne bovina valdostana; Hangar Plus, con cui il Comune di Aosta e il Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione promuoveranno la destagionalizzazione dei trend turistici. Sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale verrà avviata l'iniziativa SONO, con cui Fondation Grand-Paradis, assieme ai Comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Marcel, Cogne, Introd e Aymavilles, sperimenterà nuove strategie di valorizzazione turistica, mentre nel campo dei Servizi per l'integrazione delle comunità si realizzerà WelComTech per migliorare, tramite l'utilizzo delle Ict, le politiche rivolte all'invecchiamento attivo. "Si tratta di un importante risultato - commenta il presidente della Regione, Laurent Viérin - che sancisce, dopo il lavoro effettuato per predisporre i progetti, l'arrivo di un contributo pubblico complessivo stanziato a favore dei beneficiari valdostani di circa 1,5 milioni di euro. Importanti risorse a sostegno di idee di valorizzazione del nostro territorio, delle nostre eccellenze e della Valle nelle sue diverse accezioni".(ANSA).