LLPP, costituito elenco per appalti Vda

Selezionare operatori economici da invitare alle gare di appalto per lavori pubblici svolte mediante procedura negoziata: è l'obiettivo del nuovo avviso pubblico volto alla costituzione di un 'elenco' ad uso della Stazione unica appaltante della Regione Valle d'Aosta.

La novità è stata presentata dall'assessore regionale alle opere pubbliche, Mauro Baccega: "E' stato un lungo percorso, avviato nel 2015, che faceva seguito alle rimostranze delle imprese valdostane che riuscivano ad ottenere pochi appalti con una ricaduta negativa sul Pil e sulla ripartizione fiscale.

Siamo arrivati ad una svolta 'epocale' per l'affidamento dei lavori pubblici".

L'elenco sarà articolato in categorie delle opere, divise per sezioni, e tre fasce di importo (40-150 mila euro, 150-516 mila euro, 516 mila euro-un milione). Per essere inserite le imprese dovranno allegare certificazioni e versamenti Inps. Per ogni gara saranno invitate da 12 a 17 imprese e si formerà una graduatoria in base a criteri come i rapporti dimensionali, l'impatto sul territorio, l'organizzazione stabile dell'impresa, l'operatività diretta, le certificazioni di qualità. L'elenco, infine, è strutturato per garantire la rotazione dei soggetti invitati.