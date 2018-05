Bcc valdostana, rinnovato cda

L'assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo valdostana ha rinnovato i suoi organi sociali. Al voto hanno partecipato 1.001 soci (720 presenti personalmente, 281 in delega). Sono stati eletti nel cda Roberto Domaine, Davide Adolfo Ferré, Roberto Rosaire, Raffaella Quendoz, Nadia Piccot, Mauro Azzalea, Pierfrancesco Frau, Stefano Distilli e Simone Lingeri.

"In questi anni - ha detto il presidente uscente Marco Linty - abbiamo lavorato intensamente per poter presentare ai nuovi amministratori una situazione che guarda avanti, senza zavorre passate e con le condizioni di cogliere le nuove opportunità che si presenteranno. A titolo personale, sento di poter fare un passo indietro anche perché oggi ci sono dei degni candidati, dotati di una buona professionalità, che possono garantire la continuità dell'attività della Banca e della sua crescita futura. Anche nei momenti più complessi, le strutture di questa Banca hanno dimostrato quello spirito di cooperazione e quella fiducia che sono ancora oggi i tratti distintivi del nostro Istituto".