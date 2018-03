Prosegue valorizzazione Genepy valdostano

(ANSA) - AOSTA, 17 MAR - Prosegue l'attività di valorizzazione del Genepì della Valle d'Aosta in merito alla nuova denominazione IG. A tal proposito coltivatori e liquoristi hanno incontrato i responsabili dell'Agenzia delle Dogane per ricevere informazioni sui controlli di conformità.

Nell'occasione sono anche state illustrate le caratteristiche e alle opportunità offerte dall'importante riconoscimento ottenuto a livello nazionale ed internazionale da parte del liquore.

"Opportunità - si legge in una nota - che però comportano per i diversi soggetti coinvolti una serie di obblighi a cui attenersi al fine di ottenere l'ambita certificazione".

"Si tratta di un ulteriore passo in avanti - spiega l'Assessore regionale all'agricoltura, Alessandro Nogara - nella direzione di valorizzare la qualità delle produzioni di eccellenza del territorio. In questo senso credo sia da evidenziare la stretta collaborazione messa in campo dai diversi soggetti coinvolti. Una dimostrazione dell'importanza di promuovere e stimolare la capacità di fare rete tra tutti gli attori sulla scena per giungere in maniera efficace ed efficiente ad un obiettivo comune". (ANSA).