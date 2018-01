Funder35,30.000 euro a associazione Alfa

(ANSA) - AOSTA, 19 GEN - È l'associazione Alfa di Charvensod l'unica impresa culturale della Valle d'Aosta ad essere premiata con 30.000 euro dal bando nazionale "Funder35-l'impresa culturale che cresce", promosso dalla Fondazione Crt e altre 17 Fondazioni associate ad Acri. Il contributo sosterrà per il prossimo triennio il progetto 'Prometheus' volto all'ampliamento dell'associazione e al potenziamento dell'offerta di corsi, laboratori e gite per giovani appassionati di grafica e arte.

Il programma Funder35 ha l'obiettivo di rafforzare sul piano organizzativo e gestionale le imprese culturali non profit composte prevalentemente da giovani sotto i 35 anni di età, premiando l'innovatività e favorendo la sostenibilità. Nel 2017 ìha destinato 2,5 milioni di euro al sostegno di 62 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale. (ANSA).