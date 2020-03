Coronavirus: via a Usca, assistenza domiciliare a contagiati

Sono operative da domenica 22 marzo le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Lo rende noto l'Usl della Valle d'Aosta. Composte da un medico e da un infermiere, hanno base operativa presso le sedi di Aosta (per i distretti sociosanitari 1 e 2) e di Chatillon (per i distretti sociosanitari 3 e 4), negli ambulatori della continuità assistenziale (ex guardia medica).

Le Usca si occuperanno, in questa fase di avvio del servizio, dell'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 presso il proprio domicilio, secondo l'elenco completo e aggiornato degli utenti, che viene fornito quotidianamente dalla Centrale unica del soccorso-Cus/118.I componenti dell'Usca operano in stretto contatto con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e i medici della centrale unica 118, per lo scambio di informazioni relative al decorso clinico. Le Usca potranno anche attivare la somministrazione e il monitoraggio della terapia con ossigeno. Il servizio è attivo dalle 8 alle 20 mentre quello di Continuità assistenziale (ex 'Guardia medica') è operativo normalmente e si richiede chiamando il numero unico per le emergenze 112.