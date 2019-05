Corte Conti, esposto Cognetta su Monterosa

Il consigliere regionale del gruppo Mouv' Roberto Cognetta ha presentato un esposto alla Corte dei conti "relativo alle dieci stabilizzazioni fatte alla Monterosa Spa senza la necessaria procedura di concorso".

"La questione delle assunzioni o stabilizzazioni senza prove selettive - spiega - è una questione di giustizia sociale. Se passa il concetto che siccome ero già dipendente a tempo determinato di una partecipata, assunto senza aver fatto nessuna prova, e poi questo contratto si trasforma a tempo indeterminato senza nessuna selezione, siamo di fatto di fronte alla legittimazione della raccomandazione a dispetto e in spregio a tutte le leggi che dal 2001 a oggi affermano che questa procedura non è conforme alla norma e che i contratti di lavoro che ne discendono sono nulli".

"Quando il contratto è nullo - prosegue Cognetta - chi ha assunto o stabilizzato senza concorso ha creato un danno alla società oltre al fatto, assolutamente più importante, che al resto dei cittadini non è stata data la stessa possibilità di partecipare per accedere a quel posto di lavoro. Nel caso della Monterosa delle 10 persone stabilizzate 5 hanno la licenza media e 4 il diploma. In Valle d'Aosta quanti sono i disoccupati che hanno la licenza media o il diploma? Ve lo dico io, centinaia se non migliaia: perché a questi non è stata data la possibilità di concorrere?".