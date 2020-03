Coronavirus: M5s, indispensabile nominare commissario in Vda

E' "indispensabile e necessario procedere, in tempi rapidissimi, alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione coordinata dell'area sanitaria, territoriale e socio-assistenziale". Lo sostiene il gruppo consiliare in regione del Movimento 5 stelle in relazione all'emergenza Coronavirus. "Questa figura deve essere un Medico - si legge in una nota - con esperienza nel campo dell'emergenza e nella gestione dei servizi territoriali. Tale nomina va nella direzione di dare una svolta rapida all'attuale gestione del nostro sistema socio-sanitario e di centralizzare il coordinamento dell'emergenza".

Il Movimento 5 stelle "ritiene inoltre fondamentale che vengano attivate rapidamente tutte le procedure possibili per assumere nuove unità di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici di laboratorio per garantire una risposta all'attuale emergenza socio-sanitaria, le cui conseguenze dureranno mesi".