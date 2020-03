Coronavirus: quinta commissione chiede nomina commissario

(ANSA) - AOSTA, 26 MAR - "Tenuto conto che l'evolversi della situazione epidemiologica in Valle d'Aosta mostra una diffusione particolarmente intensa e grave" la quinta Commissione consiliare 'Servizi sociali' chiede la nomina di "Commissario straordinario". La richiesta è contenuta in un documento inviato oggi al presidente della Regione Renzo Testolin e all'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega. La nuova figura dovrebbe occuparsi del "coordinamento di tutte le parti che intervengono nella gestione di questa emergenza (Protezione civile, Azienda USL, Assessorato, associazioni, fondazioni, volontari…) oltre che l'attivazione, in collaborazione con l'Azienda USL e la Protezione civile, di ogni possibile canale alternativo a quelli già in essere per l'approvvigionamento di mascherine e dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e per gli operatori dell'assistenza agli anziani, considerando anche la possibilità della produzione in loco". (ANSA).