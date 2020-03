Coronavirus: Uv, gruppo professionisti a supporto giunta

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - "Riteniamo che sia auspicabile quanto prima la costituzione di un gruppo coordinato di professionisti che possa essere di supporto al governo regionale nella gestione economica della crisi, un gruppo da affiancare alla politica per dare risposte immediate a tutti i Valdostani".

Lo scrive in una nota l'Union valdotaine, spiegando di reputare "la composizione di questo gruppo necessaria e ancor più utile rispetto alla proposta della ricomposizione della giunta regionale, per la quale al momento non esiste la certezza della legittimità del passaggio, per affrontare l'emergenza in corso con più celerità e concretezza. Nel caso in cui si palesasse la possibilità di completare l'organo esecutivo regionale, pur consci che si tratterebbe di una giunta che deve gestire l'ordinaria amministrazione fino all'autunno, occorrerà fare le dovute analisi sulla tipologia di figura più opportuna a ricoprire la carica di assessore in questa fase senza precedenti per la politica e per tutta la Valle d'Aosta". Il gruppo di professionisti dovrà essere formato da "almeno un dottore commercialista, un consulente del lavoro, un rappresentante della Chambre, un rappresentante delle organizzazioni sindacali, un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante del Celva. L'eccezionalità della natura della crisi economica che è scaturita dalla pandemia da Covid-19 richiede misure eccezionali per dare le risposte corrette". (ANSA).