Regione: Rini, non corriamo rischio di farci commissariare

"Siamo tutti autonomisti, ma la legge va rispettata: di fronte ad un vuoto normativo è importante avere una garanzia ai più alti livelli per non correre il rischio di vederci commissariare per gravi violazioni di legge". E' quanto dichiara la presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta Emily Rini, in relazione alla richiesta di alcuni gruppi consiliari di una convocazione della Conferenza dei capigruppo "per decidere di un Consiglio straordinario per l'elezione di una nuova Giunta regionale o il reintegro di quella attuale".

Secondo la presidente del Consiglio Valle "non è così semplice come vogliono farla passare". Spiega: "La legge regionale 21 del 2007 (quella sulla forma di governo) non fa riferimento ad uno scenario successivo ai 90 giorni dalla firma del decreto di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: ho chiesto, da tempo, al Presidente della Regione di avviare una interlocuzione congiunta con lo Stato riguardo sia allo spostamento della data delle elezioni - cosa che il Presidente Testolin ha sostenuto di aver fatto -, sia alla possibilità di reintegrare la Giunta con nuovi Assessori in questi mesi di emergenza sanitaria".

La presidente Rini ritiene che "prima di occuparci dei posti apicali sarebbe meglio che ognuno apportasse idee e proposte per far fronte all'emergenza sanitaria. Così come sarebbe opportuno che i Consiglieri fossero maggiormente informati sull'andamento della situazione da parte di chi ha in capo la gestione dell'emergenza". (ANSA).