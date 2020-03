Regione: M5S propone reintegro Giunta con tecnici

"Il reintegro della Giunta con figure che sarebbe opportuno fossero tecniche, con l'individuazione almeno di un Assessore alle Finanze, in una situazione in cui la gestione delle risorse economiche é particolarmente delicata". E' quanto chiede il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle in merito alla crisi in Regione e all'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta. "Inoltre sarebbe auspicabile - si legge - anche la scelta di specifiche figure al Turismo, all'Agricoltura e alle Opere pubbliche, settori che, ancorché colpiti dall'emergenza, non possono essere lasciati in stand-by per un periodo così lungo". "In considerazione dell'avvenuto rinvio delle elezioni regionali, atto che avrebbe dovuto certamente essere oggetto di maggior confronto istituzionale, riteniamo che si renda a questo punto doveroso un ulteriore passo per permettere di affrontare l'attuale emergenza sanitaria ed economica" concludono i consiglieri 5 stelle.