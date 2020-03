Coronavirus: 3,7 mln per prime misure su famiglie e imprese

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta - riunitosi in modalità telematica - ha approvato all'unanimità un disegno di legge sulle prime misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese in merito all'emergenza coronavirus Covid-19 nella regione alpina. Lo stanziamento è di 3,7 milioni di euro destinati alle Confidi per favorire l'accesso al credito delle Pmi. "Questo provvedimento - ha spiegato Pierluigi Marquis (Stella alpina) - metterà in circolo 15-20 milioni per dare ossigeno alle imprese". E' anche prevista la sospensione del pagamento dei mutui con Finaosta e con le banche "che avrà una grande incidenza sul bilancio della finanziaria regionale, con mancati incassi per 48,1 milioni in 12 mesi".

Oltre al differimento delle elezioni comunali, il disegno di legge prevede anche lo stanziamento di 250.000 euro per l'acquisto di dispositivi digitali e la concessione degli stessi in comodato d'uso agli studenti meno abbienti in modo da consentire di seguire la didattica a distanza. E' stato invece stralciato l'articolo riguardante la cassa integrazione in quanto superato da normative nazionali.