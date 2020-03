Coronavirus: Barocco, servono 100 milioni euro

"Servono 100 milioni di euro che è possibile reperire sia attraverso le risorse già stanziate, ovvero 20 milioni di euro sia con gli utili delle società partecipate sia con le risorse disponibili dall'assestamento di bilancio regionale, tramite la trattativa con lo Stato che deve essere aperta da subito, come richiesto più volte dai Comuni e dalla quale sarà possibile recuperare i 32,5 milioni di euro dell'Imu pagata dai valdostani per il ripianamento del debito nazionale". Lo scrive su facebook il consigliere regionale Jean Barocco (misto) sottolineando che "dopo le prime misure già in approvazione durante il prossimo consiglio di lunedì, è necessario prevedere: immediati provvedimenti finanziari per la Sanità, per la fornitura di dotazioni tecnico-scientifiche e di dispositivi di protezione individuale; riduzione del 50% di Imu, TasiI, Tari, Acquedotto, Tosap e altre da definire in collaborazione con le Amministrazioni Comunali; indennità a fondo perduto per le attività produttive, artigianali, commerciali, alberghiere, turistiche, professionali e per tutte le realtà che hanno interrotto o ridotto la propria attività lavorativa per effetto Covid-19; priorità per tutte le imprese che hanno sede in Valle d'Aosta nelle gare a evidenza pubblica, per tutto il 2020/2023; norme regionali emanate tempestivamente per l'attuazione della cassa integrazione in deroga, prevista dal decreto "Cura Italia"; norme particolari a sostegno dell'agricoltura valdostana per garantire un equo prezzo del latte e della produzione di Fontina e di tutte le produzioni tipiche; finanziamento a fondo perso, per le aziende valdostane che creeranno servizi innovativi e attività sostenibili: e-commerce, e-learning, reti e comunità.

Barocco ha chiesto la convocazione della commissione Sviluppo Economico "per dare il nostro contributo al percorso di progettazione delle misure economiche che dovranno garantire la ripresa economica in Valle".