Coronovirus: via libera da commissione a prime misure Vda

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - Il disegno di legge sulle prime misure regionali di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all'emergenza coronavirus ha ottenuto oggi il parere favorevole della seconda commissione 'Affari general' del Consiglio Valle. Relatore del testo è stato nominato il presidente della Commissione, Pierluigi Marquis. E' previsto uno stanziamento di 5,7 milioni di euro, cui farà seguito a breve una seconda iniziativa legislativa con un ulteriore impegno di circa 20 milioni.

Il testo prevede, infine, il rinvio delle elezioni comunali a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 1° novembre 2020, "in considerazione del fatto che non sussistono le condizioni di sicurezza, sotto il profilo del rischio sanitario, per il loro svolgimento nel primo semestre dell'anno". La Commissione, stante la situazione di urgenza, "auspica che il provvedimento sia portato all'attenzione dell'Assemblea regionale per la sua approvazione già lunedì 23 marzo". (ANSA).