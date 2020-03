Coronavirus: Consiglio Valle si riunirà 23 marzo

Il Consiglio Valle si riunirà, in sessione straordinaria e urgente, lunedì prossimo 23 marzo, alle 9, per la trattazione della proposta di legge, presentata dai consiglieri Marquis, Barocco, Daudry e Lavevaz, relativa alle prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo ha comunicato la presidenza del Consiglio Valle ricordando che l'adunanza si svolgerà con la partecipazione dei consiglieri in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, anche solo di una parte dei consiglieri.b