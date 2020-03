Coronavirus: Aggravi, non soddisfatti da ddl su prime misure

(ANSA) - AOSTA, 20 MAR - "Abbiamo votato a favore del disegno di legge per le prime misure anticrisi soltanto per senso di responsabilità, ma non siamo soddisfatti, lo abbiamo detto e lo ripeteremo: 5,7 milioni oggi non sono nulla, andavano stanziati immediatamente come avevamo già chiesto nella prima riunione della seconda commissione". Lo dichiara il consigliere della Lega Vallée d'Aoste Stefano Aggravi, commentando il disegno di legge che ha oggi ottenuto il parere favorevole della seconda commissione del Consiglio Valle. "Crediamo - aggiunge Aggravi - che sia necessario integrare le norme a favore della famiglia, a favore delle imprese che hanno dovuto chiudere forzatamente la propria attività o che l'hanno dovuto fare perché non riescono a rispettare le misure sanitarie che l'emergenza impone".

Secondo Aggravi "bisogna fare qualcosa, bisogna farlo subito: la Lega sarà in prima fila in commissione per il secondo testo di legge, abbiamo già depositato delle proposte e una bozza di articoli in cui ci sono queste proposte che possono essere integrate con il decreto Cura Italia, ma abbiamo chiesto certezze di risorse: 20 milioni sembrano essere disponibili, ma siamo sicuri che ce ne sono altri. Il decreto Cura Italia consente di usare le risorse dell'avanzo di bilancio per la parte corrente e quindi proprio per quelle misure integrative di sostegno al reddito, di aiuto alle famiglie e di aiuto alle imprese". (ANSA).