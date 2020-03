Coronavirus: Adu deposita pdl su operatività Consiglio Valle

(ANSA) - AOSTA, 19 MAR - Adu VdA deposita una proposta di legge per "ridare operatività al Consiglio regionale di fronte all'emergenza". Secondo il movimento "il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è irrimediabilmente sciolto e non c'è stato di emergenza che gli possa automaticamente ridare quella funzionalità ora tuttavia necessaria e urgente". Il testo normativo, secondo quanto anticipato in una nota da Adu, ha un solo articolo con due commi: "essi pongono al centro, - si spiega - in primis, la necessità di gestire la crisi estendendo l'indifferibilità e l'urgenza degli atti da approvare, senza tuttavia esagerare con le "deroghe" alla normativa attuale". Inoltre "rispettano la centralità del Consiglio regionale secondo i principi statutari".

Secondo Adu "non si tratta, dunque, di "far rivivere" i pieni poteri dei due organi politici e amministrativi, ma di stabilire una disciplina transitoria che, considerata l'eccezionalità e la gravità della situazione, consenta loro di poter svolgere le funzioni minime per affrontare l'emergenza, ponendo al centro l'assemblea legislativa, organo garante della massima democraticità delle scelte". (ANSA).