Coronavirus: sanificata caserma guardia di finanza Aosta

La caserma Luboz del comando regionale della guardia di finanza della Valle d'Aosta è stata sottoposta tra sabato e domenica scorsi a un intervento totale di sanificazione. Uffici, spazi comuni, camere dei militari e locali mensa sono stati igienizzati da una ditta specializzata.

L'obiettivo è di assicurare ai militari "di essere in un ambiente sanificato, anche se poi chiaramente, all'esterno, nessuno di noi è esente dal pericolo del virus", spiega il comandante regionale, il generale di brigata Raffaele Ditroia. Si è trattato, aggiunge, di un "intervento in via preventiva, non c'è stato alcun caso" di coronavirus. La sanificazione riguarderà poi anche i locali delle stazioni del Sagf e della tenenza del Gran San Bernardo.