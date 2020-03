Coronavirus: Rete civica, tamponi a tutti operatori sanitari

(ANSA) - AOSTA, 18 MAR - Il movimento Rete civica "fuor di ogni polemica, chiede in modo fermo e convinto che vengano effettuati i tamponi a tutti gli operatori sanitari, almeno a coloro che lavorano in ospedale, secondo le indicazioni che sono state formulate da molti virologi e che sono state adottate in altre realtà, per esempio in alcune zone del Veneto e che sono state proposte anche in Toscana". Secondo Rete civica inoltre "è opportuno estendere lo screening anche al personale che opera nelle comunità per anziani e disabili". "Occorre - secondo il movimento - fare tutto il possibile per contenere la diffusione della malattia, ad ogni livello, ma soprattutto nelle strutture ospedaliere, perché il rischio è di ritrovarsi in una situazione simile a quella delle province di Bergamo e Brescia". (ANSA).