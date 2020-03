Coronavirus: Rini, tamponi a tappeto anche in Valle d'Aosta

"Non sono, naturalmente, un virologo.Ma sono, in questo momento, un amministratore pubblico. E, come tale, condivido appieno la proposta del governatore Zaia. Credo sia fondamentale, per bloccare la diffusione del virus, identificare il più precocemente possibile il più alto numero di soggetti asintomatici positivi". Lo scrive su Facebook Emily Rini, presidente del Consiglio Valle e coordinatrice regionale di Forza Italia, intervenendo nel dibattito riguardante i tamponi del coronavirus Covid-19.

"Questa considerazione - aggiunge Rini - nasce dalle risultanze dello studio fatto sui 3000 abitanti di Vò Euganeo, e commentato dal Prof. di immunologia Sergio Romagnani, da cui risulta che il 50-75 % degli infetti è asintomatico". "Per questo, - conclude Rini - visto anche il contenuto numero di abitanti della nostra regione, perché non sperimentare questa strada?". (ANSA).