Francophonie: Conseil Jeunes Valdôtains réuni fin juillet

Le Conseil des Jeunes Valdôtains repart pour une nouvelle édition. La simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien de l'Assemblée législative valdôtaine et la collaboration de l'Université de la Vallée d'Aoste, se réunira pour la quatrième fois du 27 au 31 juillet 2020 autour des thèmes de la filière agro-alimentaire et de la lutte contre les dépendances.

Les apprentis Conseillers, qui sont au maximum 35, représenteront la région autonome fictive de Valcéjinie et seront appelés à travailler sur deux projets de loi fictifs sur les thèmes proposés. Parmi eux, deux jeunes joueront le rôle d'Assesseurs, deux celui de Présidents de Commission et deux seront nommés Chefs de groupe. Ils franchiront les étapes législatives en travaillant en Commission où ils auront la possibilité d'analyser les textes proposés, les modifier et les débattre, pour ensuite les discuter en plénière avant d'exprimer leur opinion finale par le vote. Pendant la semaine des travaux, il y aura des conférences sur les deux thèmes proposés tenues par des jeunes doctorants ou des spécialistes de la matière.

En plus des Conseillers, le jeu de rôle prévoit les fonctions de Président, de Vice-Président, de premier Secrétaire de simulation, de Secrétaire général du Cjv, qui seront interprétées par les membres de l'association CJV, et d'autres qui se glisseront dans la peau de journalistes pour gérer la communication suivis par l'attaché de presse de cette édition.