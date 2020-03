Coronavirus: Rini, subito un coordinatore emergenza per Vda

(ANSA) - AOSTA, 13 MAR - "Chiediamo immediatamente l'istituzione della figura di un Coordinatore Regionale Sanitario della emergenza. Diventa fondamentale che un tecnico sanitario coordini interamente tutte le azioni e le scelte sanitarie da mettere in campo sul nostro territorio regionale".

E' quanto dichiara la coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta e presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, in merito all'emergenza Coronavirus. Spiega: "Non può essere un esponente politico a coordinare le azioni sanitarie. Deve essere un medico, scevro totalmente dall'ambiente politico e ancor più influenzato da eventuali riscontri elettorali. Per favore interveniamo e facciamolo subito, non abbiamo più tempo".

(ANSA).