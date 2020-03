Coronavirus: Consiglio Valle, riunioni in salone Viglino

Sedute delle commissioni consiliari solo "in caso di effettiva e inderogabile necessità" e nell'aula consiliare, riservate ai commissari (gli altri consiglieri possono seguirla via skype) e senza giornalisti nel foyer; riunione del Consiglio Valle nel salone Viglino di palazzo regionale, votazioni per alzata di mano, senza pubblico (è garantita la trasmissione in streaming sul sito del Consiglio e in diretta sul canale Tv Vallée) e giornalisti nella saletta adiacente. Il tutto alla distanza interpersonale di un metro e con tempi contingentati per gli interventi. Sono alcune delle linee guida sulle modalità di svolgimento attività istituzionale del Consiglio Valle in caso di emergenza previste in un decreto firmato dal presidente, Emily Rini. Vengono poi previste disposizioni in materia di smart working, e, tra l'altro, stilato un elenco delle "attività indifferibili dei dipendenti da svolgere in presenza" per le quali occorre "una copertura minima" nei rispettivi uffici.