Coronavirus:Aggravi-Cognetta presentano bozza proposta legge

"Abbiamo presentato come contributo una bozza 'martirissima' di proposta di legge, redatta con il collega Roberto Cognetta, che insieme alle altre misure potrà costituire il testo che verrà portato nel prossimo Consiglio regionale straordinario. Tre le aree su cui stiamo lavorando: credito e liquidità alle imprese, partite Iva e imprenditoria in forma personale; sostegno alle famiglie e ai soggetti disagiati; sostegno ai redditi e politiche attive del lavoro". Lo scrive il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) al termine dei lavori della seconda commissione del Consiglio Valle che ha iniziato a lavorare su misure utili ad arginare la crisi generata dall'emergenza Coronavirus. "Sinceramente ci aspettavamo di poter già lavorare su qualcosa di definito - ha aggiunto - predisposto a fronte degli incontri che il Governo ha avuto in questa settimana con le categorie. Ma voglio lasciare da parte ogni polemica in tal senso". La seduta è riaggiornata a venerdì.

"Il momento richiede e dovrà essere improntato alla collaborazione, senza polemiche. Spero vivamente che ora il Governo ci ascolti e ci coinvolga senza distinzione di appartenenza politica. Un'ultimo pensiero va ai sindacati che giustamente chiedono misure concrete e non spot. Li invitiamo a contribuire, come fatto dalle altre categorie, con le loro proposte".