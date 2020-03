Coronavirus: Uv, non è il momento di spot politici

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - "Questo non è il momento degli spot politici, questo è il momento della responsabilità. Stiamo vivendo un momento difficile, siamo un popolo forte e in grado di reagire, oggi la risposta per sconfiggere questo virus è restare a casa". Lo scrive su Facebook l'Union Valdotaine.

"Non è il momento delle polemiche, è il momento di reagire.

Stiamo lavorando senza sosta per dare risposte concrete ed immediate affinché nessuno rimanga indietro", aggiunge l'Uv.

"Questa mattina - prosegue - si è riunita la seconda Commissione consiliare per varare le misure economiche a sostegno dei settori in difficoltà come imprese, lavoratori e partite IVA.

Sempre questa mattina si è riunita la quinta Commissione per affrontare la questione sanitaria e la situazione della scuola".

"Tutta la Giunta e il Consiglio - conclude l'Union - stanno lavorando uniti e compatti. A tutti i valdostani chiediamo ancora una volta di rimanere uniti". (ANSA).