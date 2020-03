Coronavirus: Adu propone reddito di quarantena

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Il movimento Ambiente diritti e uguaglianza Valle d'Aosta (Adu) propone l'introduzione di un reddito di quarantena, cioè di "misure di sostegno al reddito di tutti i cittadini e non solo dei lavoratori dipendenti, ma anche dei precari, degli autonomi, delle partite IVA, degli operatori sociali, dei lavoratori dello spettacolo". Tra le altre richieste: investimenti nella sanità pubblica, con una netta inversione di rotta rispetto ai tagli e alle privatizzazioni effettuati negli ultimi decenni; la sospensione degli sfratti, "politiche fiscali progressive" con una "patrimoniale per finanziare le misure" proposte o di una riformulazione delle aliquote Irpef in senso maggiormente redistributivo. Per ciò che concerne le misure di emergenza, secondo Adu il "Presidente con funzioni prefettizie si coordini con i Sindaci al fine di rendere effettivo il divieto di ingresso e di uscita dalla Valle d'Aosta per garantire un temporaneo, ma reale e necessario, isolamento". (ANSA).