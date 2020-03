Coronavirus: Rini a Testolin, chiediamo di essere aggiornati

"Ci rendiamo conto della reale emergenza sanitaria della nostra regione e delle difficoltà che sta incontrando il Governo regionale nella gestione di questa situazione" e "le chiedo però di tenerci aggiornati in merito all'approfondimento tecnico-giuridico richiesto sullo svolgimento delle elezioni regionali (rinvio a maggio o eventuale differimento dopo il termine prescritto dalla legge regionale)". Lo scrive la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, in una lettera al presidente della Regione nella quale si sottolinea anche "non è stata data una risposta formale alla richiesta di attivare una cabina di regia" e si prende atto "senza spirito polemico, dell'impossibilità da parte vostra di coinvolgere attivamente la componente del Consiglio regionale alle riunioni del Gruppo di coordinamento regionale istituito dalla Protezione civile per la gestione sul territorio del Covid-19". "Siamo convinti della necessità di non intralciare il percorso di chi, in questo momento, è chiamato ad assumere delle decisioni che vanno al di là dell'appartenenza politica: con spirito costruttivo vogliamo farle sapere che noi ci siamo e che elaboreremo delle proposte volte a dare sostegno agli operatori economici e che metteremo a fattor comune in seno al Consiglio delle politiche del lavoro". Infine "riteniamo inutile convocare delle riunioni per avere aggiornamenti riguardanti la situazione sanitaria che sono stati diramati ore prima già agli organi di informazione".