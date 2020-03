Adu, esterrefatti per nomina Giachino

(ANSA) - AOSTA, 4 MAR - "Apprendiamo esterrefatti della nomina di Paolo Giachino a direttore generale di Finaosta, al termine di una procedura di selezione su cui occorrerà fare totale chiarezza". Lo scrive, in una nota, il movimento Adu, lamentando una "improvvisa fretta di chiudere la partita, nonostante il Cda fosse ridotto al numero minimo legale (tre)".

Adu giudica tra l'altro "curiosa" la promozione del manager: "Non appare forse - si chiede - come il simbolo della nuova fase 'irenica' delle relazioni tra Lega e UV?".(ANSA).