Coronavirus, per Bertschy non esclusa riconvocazione Consiglio regionale

Spunta l'ipotesi di una riconvocazione "indifferibile e urgente" del Consiglio regionale, prima delle elezioni del 19 aprile, dedicata all'esame di misure economiche per tamponare l'effetto coronavirus. A ventilare oggi questa possibilità è l'assessore alle politiche del lavoro e inclusione sociale, Luigi Bertschy, in un post pubblicato su Instagram. "La Chambre valdôtaine, le parti sociali, le associazioni di categoria e le strutture dell'Assessorato stanno lavorando alla predisposizione di un documento di sintesi che verrà esaminato nel corso della riunione del Consiglio politiche del lavoro, convocato per il 6 marzo, per essere sottoposto alle forze politiche regionali e al Governo nazionale", scrive. Secondo Bertschy è però "fondamentale stabilire di quali margini dispone la Regione per integrare, contestualizzandole, le misure stabilite a livello nazionale".



"Rispetto alla possibilità di intervento dell'amministrazione regionale è bene ricordare che è oggi limitato dal regime di ordinaria amministrazione - aggiunge - che però non preclude il potere-dovere di esercitare l'iniziativa legislativa per sottoporre all'approvazione del Consiglio sia pure sciolto un atto legislativo, quando l'iniziativa assuma, per contenuto, i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza legate a situazioni eccezionali alle quali occorre prontamente e improcrastinabilmente dare seguito". "È evidente - conclude - che, se sarà necessario intervenire e convocare un consiglio straordinario, occorrerà il consenso e la condivisione di tutti i gruppi consiliari".