Barocco, coinvolgere capigruppo Covid-19

"Al fine di rendere partecipi e parti attive tutti i gruppi consiliari, in questa fase in cui il Consiglio Regionale è sciolto, ritengo opportuno che ai lavori del prossimo Consiglio Politiche del Lavoro, già calendarizzato per la prossima settimana, siano invitati anche i capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale". E' quanto dichiara il consigliere regionale Jean Barocco (Misto) al termine della riunione del Consiglio politiche del lavoro per una prima valutazione dell'impatto socio economico generato dalla diffusione in Italia del Coronavirus. "Questo anche per andare incontro agli auspici dell'Assessore alle Politiche del lavoro - prosegue - di fare fronte comune per costruire a livello locale una strategia unica e condivisa per la nostra Valle".