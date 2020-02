Aggravi, coinvolgere tutti i gruppi su esiti Consiglio del lavoro

In vista della riunione del Consiglio per le politiche del lavoro, che si riunirà oggi in seduta straordinaria per una valutazione degli impatti dell'emergenza sanitaria del Coronavirus in Valle d'Aosta, il consigliere della Lega Vda Stefano Aggravi chiede che "le risultanze dell'incontro possano essere rese disponibili a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Valle, dato che la composizione del consiglio politiche del lavoro non coinvolge tutti". "Considerando soprattutto - spiega - che le ricadute di questa emergenza avranno conseguenze oltre l'attuale periodo e le misure da adottare coinvolgeranno necessariamente il prossimo governo regionale".