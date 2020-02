Regionali: un'altra rinuncia nel M5s, Russo non si ricandiderà

Seconda rinuncia di peso nel Movimento 5 stelle, in vista delle prossime elezioni regionali: dopo il consigliere uscente Luigi Vesan, anche la collega di gruppo Maria Luisa Russo annuncia oggi di non voler candidarsi. "Non ci sono per me le condizioni e la motivazione necessarie per rinnovare questo importante incarico pubblico", spiega su Facebook.



Pur non facendo esplicito riferimento ai dissidi interni che stanno scuotendo in queste settimane i Cinque stelle valdostani, Russo tuttavia accusa: "La politica che ho visto in questi due anni scarsi di mandato è stata quasi esclusivamente basata su giochi di potere interni ed esterni al consiglio, fini a se stessi e non certo al raggiungimento di obiettivi a favore della nostra comunità". Secondo la consigliera regionale "interessi personali, visibilità e invidie ancestrali: questi i principali motori dell'attuale agire politico valdostano, con una conflittualità interna alle singole forze politiche e tra i vari partiti davvero alta e senza regole".