Diritto e autonomie, incontro ad Aosta

La presentazione del libro 'Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste', a cura di Pasquale Costanzo, Roberto Louvin e Lara Trucco (editore Giappichelli), sarà l'occasione per discutere di diritti e autonomie durante un incontro ad Aosta. E' annunciata la presenza dei Presidenti della Regione e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, e di Paolo Pietrangelo, Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L'iniziativa, organizzata nell'ambito delle celebrazioni del 74/o anniversario dell'Autonomia, del 72/o anniversario dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta, è in calendario mercoledì 26 febbraio, alle 17.30, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale. Dopo gli interventi istituzionali è prevista una parte "più tecnica", moderata da Roberto Louvin, professore associato nell'Università di Trieste, nella quale prenderanno la parola Elisabetta Palici di Suni, Professore ordinario nell'Università di Torino, e i curatori del volume Pasquale Costanzo, Professore emerito nell'Università di Genova e Lara Trucco, Professore ordinario nell'Università di Genova.

L'opera, frutto di due anni di lavoro congiunto di un gruppo di oltre venti studiosi teorici e di 'pratici' del diritto regionale, "contribuisce in maniera completa all'analisi e illustrazione di tutti gli aspetti dell'Autonomia speciale della Regione Valle d'Aosta", e si rivolge "a chi avverte l'esigenza di acquisire maggiore familiarità con la peculiare realtà istituzionale della Regione, con i suoi apparati di legislazione e di governo, con le sue forme di partecipazione popolare e con gli svolgimenti della sua legislazione". L'evento, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale e sul canale YouTube dell'Assemblea, oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).