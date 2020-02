Adu, discarica di Pompiod senza Via

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - "Sembrerebbe proprio che la discarica di Pompiod non abbia una Valutazione di Impatto Ambientale (Via) valida e che il suo impiego sia quindi da considerare illegale". Lo scrivono, in una nota, il Comitato di Pompiod, Valle Virtuosa e Adu VdA. "Alla luce dei documenti esaminati, caratterizzati da motivazioni scarne e che obbligano a difficili controlli incrociati per i doverosi approfondimenti, - aggiungono - risulterebbe che l'ultima Valutazione di Impatto Ambientale), procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di valutare, in via preventiva, gli effetti di un'opera sull'ambiente e sulla salute per minimizzarne gli effetti negativi, sia datata 1998. L'ultima valutazione di cui esiste traccia risalirebbe a 12 anni precedenti l'autorizzazione, e non vi è modo di capire se ve ne siano state di successive, da ultimo nel 2016 all'atto del rinnovo".(ANSA).