Sanità animale,tavola rotonda all'Univda

(ANSA) - AOSTA, 13 FEB - L'interconnessione tra sanità animale e ambientale è il tema al centro della tavola rotonda in programma venerdì 21 febbraio (ore 14,45) nella sede dell'Università della Valle d'Aosta. Interverranno esperti nazionali e internazionali per discutere dei modelli di gestione e di ricerca.

Il convegno è promosso dall'Istituto sperimentale zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed è patrocinato dal Consiglio regionale. Il titolo è "Prospettive metodologico-gestionali in sanità animale, tra remote-sensing e modellistica: One Health nell'era dei cambiamenti climatici". In dettaglio, "diversi contributi affrontano il tema della salute degli animali tra ricerca e gestione, sottolineando la forte relazione tra la vita degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente che li ospita, con un riferimento specifico agli effetti dei cambiamenti climatici".

Tra i relatori Angelo Ferrari, direttore generale facente funzione dell'Istituto Zooprofilattico, Romano Marabelli, Advisor Direttore generale dell'Oie di Parigi (World Organisation for Animal Health), Enrico Borgogno Mondino e Claudio Cassardo, docenti all'Università di Torino, Tommaso Orusa, borsista di ricerca all'Università di Torino, Alessandro Bagnato, docente all'Università di Milano, e Riccardo Orusa, Direttore scientifico del Centro di Referenza nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici dell'Istituto Zooprofilattico.

A concludere gli interventi è il contributo di Jean Philippe Dop, vicedirettore generale e responsabile Affari regionali dell'Oie di Parigi. (ANSA).