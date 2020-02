Adu, ricostruire comunità solidale

"Questa data resterà impressa, almeno così dovrebbe essere, nella mente di ogni valdostana e valdostano: nessuno d'ora in poi potrà più minimizzare il pericolo della mafia nella nostra 'isola felice', né potrà mettere in discussione la sua inquietante pervasività". Lo dichiara la consigliera Daria Pulz (Adu) commentando lo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Pierre per infiltrazione mafiosa.

Aggiunge: "È giunto il momento di prendere coscienza dei comportamenti e della cultura nella quale siamo immersi, dobbiamo smettere di delegare e di lamentarci, dobbiamo uscire dal finto sbigottimento del 'signora mia...' e dal caustico qualunquismo del 'così fan tutti', ma, soprattutto, è necessario ricostruire insieme una comunità solidale, democratica e plurale che isoli e contrasti non solo la mafia come prassi criminale, ma la mentalità che la precede, le modalità, le parole, i fatti apparentemente asintomatici che, però, quotidianamente diffondono il morbo che per troppo tempo ci ha ammalato".